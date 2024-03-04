Он подчеркнул, что нужно поддерживать культуру.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан высказался относительно уместности проведения крупных развлекательных шоу, в частности, Нацотбора на "Евровидение-2024" в то время, как в стране идет война.

Он отметил, что хорошо, когда деньги идут на культуру, чем кому-то в карман.

"Зная, как тратится наш бюджет, лучше потратить деньги на проведение Нацотбора на "Евровидение", чем эти средства кто-то украдет. Давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, правильно, что этот конкурс прошел", - прокомментировал Сергей в интервью изданию Бульвар Гордона.

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Сергей добавил, что бюджет, который был потрачен на Нацотбор, по его мнению, не повлиял на финасирование военных.

"Я не думаю, что это критически повлияло на финансирование ВСУ. Всем хочется поддержать военных, чтобы они были обеспечены всем, но это не значит, что можно упрощать разговор, если где-то появится свободная копейка, то она попадет в армию. Есть определенные механизмы обеспечения войск, и они так не работают, если ты заберешь деньги с "Евровидения", то они обязательно трансформируются в дроны и попадут на фронт", - сказал Жадан.

Также писатель отметил, что сам не смотрит подобные шоу, ведь ему они не интересны.

Напомним, ранее группа "Антитела" отметила неуместность участия в "Евровидении" и призвала экономить средства на будущее.

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