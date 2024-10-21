Они сумели преодолеть кризисы.

Звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь 2" Сергей Кисель рассказал о кризисах в браке. По его словам, у них с супругой были непростые периоды, как и у всех людей, однако они сумели их преодолеть.

"Кризисы... Да, пожалуй, кризисы были, как и у всех, но супер критических точно не было, потому что мы всегда много разговариваем, советуемся друг с другом, проговариваем что кого не устраивает, поддерживаем друг друга во всем, идем на компромиссы. Еще в отношениях важен юмор, и иногда подходить к тем или иным ситуациям с юмором очень полезно. Поэтому мы любим подшучивать друг над другом. Отношения - это совместная работа. Но когда есть любовь, то эта работа не сложная и получается так, как вы оба этого хотите", - рассказал актер в интервью УНИАН.

Он добавил, что за время войны их отношения с супругой только укрепились. Они - одна команда, говорит Кисель:

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"За время войны наши отношения только укрепились, потому что мы не только муж и жена, но и родители. Мы несем ответственность за наших детей, семью в целом, за нашу маленькую вселенную, как мы ее называем. Поэтому стали еще более сплоченной командой".

Отвечая на вопрос, присутствуют ли в их отношениях ревность, Кисель говорит, что не дает поводов супруге, а съемки в постельных сценах - это всего лишь работа.

"Я считаю, что ревность начинается тогда, когда ты даешь повод для этого. Когда я стал на путь актера, мы обсудили, что будут такие сцены - индустрия требует. Я даже помню, как пришел домой и говорю - завтра у меня поцелуй в кадре, смотри, как актеры это делают и собственно на этом и поставили точку. Она абсолютно адекватно относится и понимает, что это только работа. Иногда, даже просматривая вместе эти сцены, она может посмеяться, или поправить, что мог и реалистичнее сыграть (смеется). Это часть профессии. И я отношусь к этому как к работе", - добавил Сергей.

Напомним, актер Сергей Кисель в интервью УНИАН рассказал о съемках в кино, об отношениях с женой и ревности, а также о коллегах-россиянах и почему никогда с ними не дружил.

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