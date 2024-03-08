Коллега шоумена раскрыл его позицию по войне.

Украинский актер Виктор Андриенко рассказал о позиции российского шоумена родом из Украины Александра Цекало относительно полномасштабной войны.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Андриенко рассказал, что в начале большой войны Цекало уехал из страны-агрессора в Америку и там сейчас строит свою карьеру.

"Он поехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что было", - сказал Андриенко.

Видео дня

По словам Андриенко, шоумен сейчас работает в Голливуде, как и режиссер Александр Роднянский, который тоже осудил полномасштабное российское вторжение.

Стоит отметить, что Цекало публично так ни разу и не высказался о развязанной в Украине войне. Он тихо уехал из России и живет в Америке вместе со своей семьей.

Напомним, ранее Стас Михайлов выдал бред об уехавших из РФ артистах. Он говорит, что они еще на коленях приползут и будут просить прощения у России.

Однако Пугачева резко ему ответила, что нормальные люди в страну-агрессора не вернутся.

Вас также могут заинтересовать новости: