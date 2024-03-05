Он вызверился на тех, кто не поддержал войну.

Российский певец Стас Михайлов, который поддержал полномасштабное вторжение в Украину и продолжил активную деятельность в РФ, жестко высказался об уехавших артистах.

В комментарии росСМИ путинист заявил, что они еще приползут и будут "целовать ноги" России.

"Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Любого артиста делают люди. Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель - на концерт пришли к нему, купили билет, значит артист есть", - выдал певец.

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Стоит отметить, что Михайлов не назвал имена артистов, однако понятно, что он имел ввиду Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, группу "Би-2" и других артистов, осудивших войну в Украине.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал историю о Стасе Михайлове. По словам Гарика Кричевского, путинист "слизал" его образ.

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