Она опубликовала видео в соцсети.

Российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из страны-агрессора и поддерживает Украину, высмеяла недавнее заявление Стаса Михайлова.

Ранее путинист сказал, что якобы все артисты, которые покинули Россию, должны потом "приползти на коленях и целовать ноги", чтобы им простили. Однако Пугачева не смогла не отреагировать на этот бред и записала забавное видео, которое опубликовала у себя в Instagram. На нем женщина будто пародирует низкий голос Михайлова и комментирует его слова.

"Стас Михайлов, что это с тобой? Это я - безголосая певица, старушка Алла Пугачева. Да я бы "стала перед тобой на колени", но ноги уже не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди туда возвращаться. Так что давай вперед, зарабатывай, пока можешь. Да если уж и вернусь, то честно, скажу все, что думаю. Но могу и сейчас: "М*дак ты, Стасик!" - сказала Примадонна.

Пока сторонник диктатора Стас Михайлов не ответил на слова Пугачевой.

Напомним, ранее Алла Пугачева разозлила россиян, затанцевав под украинскую песню "Ой на горі два дубки". Тогда они написали, что певица якобы никому не нужна и ее все забыли.

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