Василий Мищенко поддерживает преступный режим Кремля.

68-летний российский актер Василий Мищенко заявил, что рвался на войну, развязанной страной-агрессора на территории Украины. По его словам, он обращался к оккупантам с просьбой взять его на фронт, однако ему отказали из-за возраста.

В интервью пропагандистам он сказал, что его не нужно было упрашивать служить в армии РФ, потому что он сам всячески поддерживает кровавый режим Кремля и диктатора Владимира Путина, который отдает преступные приказы оккупантам.

"Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду. Ну они говорят: "Без тебя там найдется", – посетовал путинист.

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Из-за отказа он очень расстроился и сказал, что помнит, как "набивать магазин". Кроме того, он вспомнил, как ездил на оккупированные Россией территории и поднимал боевой дух захватчикам.

Также престарелый путинист заявил, что уважает только тех россиян, которые остались жить в стране-агрессора и поддерживают военную политику Путина.

Чем известен Василий Мищенко

Василий Мищенко - советский и российский актёр. С 2001 года - Заслуженный артист РФ. Снимался в таких лентах как "Вечный зов", "Женский день", "Мечты идиота", "Душегубы", "А счастье где-то рядом" и других.

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