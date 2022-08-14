Владимир Бебешко заявил, что у Ротару очень большая пенсия.

Украинский продюсер Владимир Бебешко высказался о певице Софии Ротару, которая долго молчала о войне в Украине и только на свой юбилей решилась высказаться.

"Софья Михайловна Ротару, извиняюсь. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее! Поверьте мне, там такая пенсия! Ох, ребята, вам бы такую пенсию – вы бы здесь сидели и не парились", - сказал Бебешко в шоу "Культурная оборона".

Отметим, София Ротару долго молчала о войне в Украине, чем вызывала негодование у своих коллег и в целом у украинцев. И только 7 августа она решила хоть что-то сказать.

"Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире", - написала тогда Ротару.

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