Певица вернулась в Украину.

Украинская певица София Ротару впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину рассказала, где она сейчас находится, а также призвала помочь гуманитарной инициативе, которую она поддерживает с начала войны.

На своей странице в Instagram она обнародовала фото из родных Марщинцев, где она родилась и выросла. В кадре Ротару предстала в желтом платье, а на коленку положила желто-синий платок.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях. Я редко пишу, но сегодня есть два повода. Мой юбилей и очень важный день гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны - "БОН БОКС", - отметила певица.

Она добавила, что в этот раз не будет праздновать юбилей, зато очень ждет Дня независимости, чтобы наконец отпраздновать нашу победу над Россией.

"Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире", - написала Ротару.

Напомним, пять месяцев София Ротару молчала о войне в Украине. Лишь единожды она отреагировала на обстрел Винницы, но после вернулась к своей "аполитичной" позиции.

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