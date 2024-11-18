Мужчина также рассказал, что сейчас помогает ему бороться со стрессами.

Лидер группы O.TORVALD и военнослужащий Женя Галич признался, почему не говорил с женой о войне и о своем пережитом опыте.

Артист отметил, что сейчас его любимая Валерия и дети живут за границей. И он не хотел бы, чтобы жена знала всю правду, которую он видел на службе собственными глазами.

"Я еще не говорил... Я просто не хочу, чтобы она это знала. У меня слезы на глазах, потому что видел много там разного. Не знаю, эмоция такая, что придется же когда-то рассказать", - сказал Женя в интервью проекту Муз_Тренд.

Он также добавил, что сейчас ему помогает бороться с эмоциями работа с психотерапевтом. Об этом Галич сказал так:

"Я в терпении с ноября прошлого года. Иногда бывает, что меня триггерит, в основном это какие-то ночные истории, которые я не контролирую. Я последний раз очень сильно плакал, когда российская ракета попала в дом во Львове и погибли мама и три дочери, а папа остался жив. Для меня это был болезненный триггер, тогда меня разорвало, два дня лежал. Мне было очень плохо".

Певец отметил, что физические нагрузки и спорт тоже положительно влияют на него. Он призывает всех не лежать на диване или залипать в телефоне, а постоянно двигаться и пытаться отвлекаться от постоянного напряжения.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин Женя Галич признался, сколько денег отправляет семье ежемесячно за границу.

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