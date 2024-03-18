Беспалов уверен, что Вера будет скоро инициировать общение с бывшим.

Недавно обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказал свои предположения относительно будущих отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе.

Сначала он отметил, что певица, которая неделю назад говорила со сцены, что ее бывший - гениальный композитор, который написал для нее много хитов, а потом назвала его ошибкой в своей жизни, делает это не просто так.

"А знаете ли вы вообще на чем держался брак Веры Брежневой и Кости Меладзе? Наверное, нет. На том, что Вера - это замечательный манипулятор, она умеет настолько сделать холодный душ - горячий душ, горячий душ - холодный душ, а Константин видимо, как я понимаю, очень с легкостью реагирует на такие вещи и для него это является определенной мотивацией, не знаю, завоевать эту женщину", - рассказал Беспалов у себя на YouTube-канале.

Блогер добавляет, что певица после развода с продюсером думала, что у нее пойдет карьера вверх, но так не случилось. По словам Богдана, Вера теперь будет пытаться снова наладить общение с экс-супругом ради собственной выгоды.

"Чисто субъективно наблюдая за этим, у меня складывается лично впечатление, что Вера как раз таки планирует сейчас определенную операцию по восстановлению общения и отношений с Меладзе. Возможно, не в формате ностальгия по браку, как нам было хорошо. Скорее всего к формату брака не вернутся, но то, что Вере срочно необходимо восстановить связь с Костей - это 100%. Потому что ей нужны хиты, ей нужна музыка, а без музыки Меладзе у нее ничего не получится", - подчеркнул блогер.

Напомним, ранее Богдан Беспалов назвал любовниц в украинском шоу-бизнесе.

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