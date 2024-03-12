Беспалов высказал свое мнение относительно внешности Таюне.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказался относительно супруги Олега Винника - бэк-вокалистки Таюне. По словам блогера, женщина увлекается запрещенными препаратами, из-за чего ее лицо "плывет".

Беспалов говорит, что в попытках скрыть изменения во внешности из-за наркотиков Таюне регулярно прибегает к "уколам красоты".

"Таюне, на самом деле, симпатичная женщина, она харизматичная, яркая. Но зачем столько манипуляций с лицом? Это не о осуждении внешности, а о том, что нужно знать грань. Это мое субьективное мнение", - отметил Беспалов.

Также он высказался об Олеге Виннике. По словам блогера, Винник думает о том, чтобы вернуться в Украину, потому что до сих пор считает себя главной звездой в нашей стране.

"Нет, Олег, все, ты полностью исчезнувший персонаж и о тебе уже не вспомнят. На тебе поставлена жирная точка", - уточнил Беспалов.

Напомним, ранее певец-копия Олега Винника ответил на упреки о схожестве с певцом.

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