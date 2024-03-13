Она подчеркнула, что не держит обиды на экс-возлюбленного.

Недавно певица Вера Брежнева, которая редко говорит о своем разводе с продюсером Константином Меладзе, наконец решила поделиться некоторой личной информацией.

Она впервые рассказала о том, сколько времени понадобилось, чтобы пережить расставание с экс-возлюбленным.

"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл: от понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе. Надо идти дальше. Большой путь состоит из маленьких шагов. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, войду в состояние жертвы и буду сидеть и рассказывать, как раньше все было хорошо, а теперь плохо. Это не мой путь", - сказала певица в интервью Динаре Сатжан.

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И добавила, что их союз был ошибкой, но она благодарна опыту и хочет двигаться дальше.

"Я выбираю другой путь - двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное - это быть благодарной этому уроку, потому что мы много обид оставляем. Стоит поблагодарить прошлое. Это было мое развитие, мое взросление и рост. У меня нет ни к кому претензий, мне никто ничего не должен и я не обижена", - отметила Вера.

Что известно об отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе тайно поженились в Италии 23 октября 2015 года. Позже начались распространяться слухи, что у пары не все так хорошо в отношениях. Впервые сама Вера намекнула на развод с мужем в 2020 году. Затем поговаривали, что в начале войны у супругов были разные политические взгляды, из-за чего они вероятно уже не вместе. Долгое время они официально не комментировали это, но потом в 2022 году Брежнева сказала, что свободна и они с Меладзе расторгли брак.

Напомним, ранее стало известно, что экс-супруга Веры Брежневой могут посадить в тюрьму.

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