Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала, что в подростковом возрасте ее чуть не изнасиловали в подъезде дома.
Об этом артистка заявила в программе "Зірковий шлях". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.
Читайте такжеУдалили все данные: певице Камалии вернули украденный iPhone
Певица поделилась с журналистами историей, как однажды в подростковом возрасте поехала в гости к тете. Девушка зашла в подъезд дома, а за ней следом – компания парней. Затем они стали запихивать ее в лифт.
Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств.
"Я такая, я могу за себя постоять", – отметила певица.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Если муж разрешит": откровенное декольте Камалии вызвало споры в сети (фото)
- "С точностью хирурга": Камалия заявила о краже iPhone в магазине игрушек (фото)
- "Стало хуже": украинская певица не может вылечить коронавирус
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram