Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя.

Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала, что в подростковом возрасте ее чуть не изнасиловали в подъезде дома.

Об этом артистка заявила в программе "Зірковий шлях". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

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Певица поделилась с журналистами историей, как однажды в подростковом возрасте поехала в гости к тете. Девушка зашла в подъезд дома, а за ней следом – компания парней. Затем они стали запихивать ее в лифт.

Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств.

"Я такая, я могу за себя постоять", – отметила певица.

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Автор: Ольга Робейко