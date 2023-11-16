На российском телеканале "Домашний" вышел сериал с участием известной украинской актрисы Анастасии Цимбалару. Произошло это уже в период полномасштабного вторжения.
Как рассказала сама Цимбалару, она действительно снималась в этом проекте, но еще до 24 февраля 2022 года. Поэтому она была в шоке после того, как подписчики в Instagram начали писать ей, что она снималась в сериале уже во время большой войны, потому что год выпуска сериала на росТВ указан 2023-й.
"Мне подписчики начали писать: "Настя, неужели вы снимались с российскими актерами?" Мне пришлось объяснять, что это было за год до полномасштабного вторжения. Тем не менее этот проект там показали", - сказала Цимбалару в интервью Алине Доротюк.
При этом актриса не захотела говорить название этого сериала. Она сказала: "Я не хочу, чтобы наши люди смотрели на русские рожи".
Кроме того, она добавила, что до 24 февраля 2022 года снималась в российско-украинских сериалах, которыми могла бы гордиться, но после того, как РФ напала на Украину она не считает нужных их как-то транслировать.
Поэтому, отвечая на вопрос, жалеет ли она о том, что эти сериалы не выйдут на украинском ТВ, Цимбалару четко сказала "нет".
Чем известна Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару - известная украинская актриса театра и кино. Чаще всего она снимается в сериалах - "Женский доктор", "Папик", "Разница в возрасте", "Скажи мне правду", "Долгая дорога к счастью" и другие.
В 2021 году она вышла замуж за своего коллегу, актера Григория Бакланова. После полномасштабного российского вторжения они организовали благотворительный аукцион. За счет собранных денег они приобрели кареты скорой помощи для ВСУ.