Цимбалару призналась, что ей пришлось объясняться перед своими поклонниками.

На российском телеканале "Домашний" вышел сериал с участием известной украинской актрисы Анастасии Цимбалару. Произошло это уже в период полномасштабного вторжения.

Как рассказала сама Цимбалару, она действительно снималась в этом проекте, но еще до 24 февраля 2022 года. Поэтому она была в шоке после того, как подписчики в Instagram начали писать ей, что она снималась в сериале уже во время большой войны, потому что год выпуска сериала на росТВ указан 2023-й.

"Мне подписчики начали писать: "Настя, неужели вы снимались с российскими актерами?" Мне пришлось объяснять, что это было за год до полномасштабного вторжения. Тем не менее этот проект там показали", - сказала Цимбалару в интервью Алине Доротюк.

При этом актриса не захотела говорить название этого сериала. Она сказала: "Я не хочу, чтобы наши люди смотрели на русские рожи".

Кроме того, она добавила, что до 24 февраля 2022 года снималась в российско-украинских сериалах, которыми могла бы гордиться, но после того, как РФ напала на Украину она не считает нужных их как-то транслировать.

Поэтому, отвечая на вопрос, жалеет ли она о том, что эти сериалы не выйдут на украинском ТВ, Цимбалару четко сказала "нет".

Чем известна Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару - известная украинская актриса театра и кино. Чаще всего она снимается в сериалах - "Женский доктор", "Папик", "Разница в возрасте", "Скажи мне правду", "Долгая дорога к счастью" и другие.

В 2021 году она вышла замуж за своего коллегу, актера Григория Бакланова. После полномасштабного российского вторжения они организовали благотворительный аукцион. За счет собранных денег они приобрели кареты скорой помощи для ВСУ.

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