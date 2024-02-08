Также артистке отменили концерт в Таллине.

Российская певица Клава Кока, которая активно поддерживает кровавую политику Путина и ездила петь в так называемые "ДНР" и "ЛНР", не будет выступать в Эстонии. Недавно ей отменили концерт в городе Таллин, который должен был состояться 29 марта. Также за свою пророссийскую позицию Клава получила запрет на въезд в Эстонию до 2027 года. Об этом сообщает эстонское издание limon.

Пресс-секретарь МВД Эстонии уже успел прокомментировать эту ситуацию так:

"Организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, поскольку им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу".

Видео дня

Пресс-секретаря поддержали и коллеги из Министерства культуры Эстонии.

"Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию в Украине и находится на службе у российской пропаганды", - прокомментировал советник по коммуникациям Ханнус Лууре.

Реакция организатора концерта

Интересно, что сама Клава Кока не комментирует эту ситуацию, а вот организатор ее концерта успел отреагировать на отмену выступления путинистки.

"Я всегда говорил, что мы за мирное небо во всем мире, не вижу проблемы в том, если выступит артист на русском, который не пропагандирует в своем творчестве войну или какую-то идеологию. В Эстонии проживает более 300 тысяч русскоязычных, и я считаю, что концерты на русском языке тех артистов, которые не участвуют в каких-либо провокациях, можно проводить", - отметил организатор.

Однако он уже успел остановить продажи билетов на концерт Коки. Кстати, стоимость их начиналась от 35 евро (примерно 1400 гривень).

Напомним, ранее поляки требовали отменить концерты путиниста Роджера Уотерса.

Вас также могут заинтересовать новости: