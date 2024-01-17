Девушка на седьмом небе от счастья.

Известная блогерша Candy Superstar, у которой 1,4 миллиона подписчиков, выходит замуж. Об этом девушка сообщила в своем Instagram, опубликовав соответствующее видео и фото роскошного предложения руки и сердца.

"Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?",- говорил жених Егор.

Девушка ответила "Да" и расплакалась от счастья.

Видео дня

Интересно, что жених подарил девушке драгоценное кольцо с 30-ю бриллиантами и украсил помещение шариками и пятью тысячами роз.

Кстати, он тайно готовил сюрприз любимой и накануне выгонял ее из дома. Все это блогерша показывала у себя на странице. Она даже не догадывалась, что ее ждет и думала, что это будет какой-то розыгрыш, ведь Егор, по ее словам, не романтик.

Парень тоже снимал видео своей подготовки и очень волновался.

"Это самый важный день в моей жизни, в жизни Candy, я так никогда еще не волновался. Если бы вы слышали, как сердце мое бьется, то там видимо 180 ударов в минуту", - рассказал жених блогерши.

В подготовке ему помогали известные блогеры Олег Машуковский и Яна Дога.

Кстати, вместе пара уже более 5 лет и уже начали планировать свадьбу. Подробности пока держат в секрете, но влюбленные пообещали удивить всех.

Напомним, недавно блогерша Даша Евтух тоже объявила радостную новость. Девушка ждет пополнения. Однако срок и пол ребенка не уточняет.

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