Девушка поделилась новостью в сети.

Украинская блогерша Даша Евтух, которая известна своими забавными распаковками и веселыми роликами в ТікТок, беременна первенцем. Об этом девушка написала в своем instagram.

"Ждем пополнения", - заявила Даша.

Также к сообщению опубликовала фотографию, где она в белом платье вместе с мужем Александром держится за руки. Подробностей относительно срока и пола будущего ребеночка Евтух не написала.

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Реакция подписчиков на новость

Пост о беременности вызвал у подписчиков Даши сильную активность. Они начали поздравлять девушку и желать ей легких родов.

"Ура! Какая крутая новость!"

"Поздравляю вас, берегите себя!"

"Я заметила еще месяц назад"

Поздравляю! Будут видосики на новую тему"

Юху, хороших людей в Украине должно быть много"

Напомним, первенца ждут и хореограф Женя Кот со своей женой Натальей. Пара отмечала, что несколько лет не могла забеременеть, им даже ставили диагноз бесплодия. Наталья рассказывала, что на это могли повлиять ее постоянные тренировки и стрессы. Однако они верили в чудо и оно произошло. Пара недавно ездила выбирать роддом и активно готовится к появлению ребеночка.

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