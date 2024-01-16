Украинская блогерша Даша Евтух, которая известна своими забавными распаковками и веселыми роликами в ТікТок, беременна первенцем. Об этом девушка написала в своем instagram.
"Ждем пополнения", - заявила Даша.
Также к сообщению опубликовала фотографию, где она в белом платье вместе с мужем Александром держится за руки. Подробностей относительно срока и пола будущего ребеночка Евтух не написала.
Реакция подписчиков на новость
Пост о беременности вызвал у подписчиков Даши сильную активность. Они начали поздравлять девушку и желать ей легких родов.
- "Ура! Какая крутая новость!"
- "Поздравляю вас, берегите себя!"
- "Я заметила еще месяц назад"
- Поздравляю! Будут видосики на новую тему"
- Юху, хороших людей в Украине должно быть много"
Напомним, первенца ждут и хореограф Женя Кот со своей женой Натальей. Пара отмечала, что несколько лет не могла забеременеть, им даже ставили диагноз бесплодия. Наталья рассказывала, что на это могли повлиять ее постоянные тренировки и стрессы. Однако они верили в чудо и оно произошло. Пара недавно ездила выбирать роддом и активно готовится к появлению ребеночка.