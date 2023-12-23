Иракли должен был выступить на новогоднем концерте, организованном молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором.

Популярного российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву, более известного как Иракли, не пустили в Молдову. Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной полиции этой страны Раиса Новицки, информирует NewsMaker.

По ее словам, за последние сутки 39 гражданам было отказано во въезде в Молдову из-за того, что они "не соответствовали условиям въезда". Среди них оказался и российский певец Иракли.

Издание отмечает, что Иракли должен был выступить 24 декабря на новогоднем концерте в городе Бельцы, организованном молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором.

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Как известно, на протяжении последних лет Илан Шор проживал в Израиле. Однако в результате нападения ХАМАС, по данным СМИ, он предположительно был эвакуирован в Россию. В Молдове Шор был соучредителем и организатором антиправительственных протестов через свой политический проект - партию "Шор". Однако Конституционный суд Молдовы, признав финансирование из России, объявил о незаконности этой партии.

Впоследствии политсила пыталась возобновить свою деятельность под названием "Шанс" и планировала широко представляться на местных выборах в Молдове. Однако за два дня до голосования их исключили из участия в избирательной гонке.

Последние новости из Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, когда будет новый виток агрессии России против ее страны. По словам Санду, РФ может попытаться дестабилизировать Молдову весной 2024 года, ведь в этот период в стране будет проходить предвыборная кампания перед выборами президента.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой относительно вступления.

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