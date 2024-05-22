Она отметила, что их объединяют дети.

Украинская ведущая и блогер Марина Аристова, которая недавно развелась с экс-депутатом, рассказала, поддерживает ли она связь с бывшим.

Девушка отметила, что уже оправилась после завершения брака и живет дальше. Поэтому не держит обид на экс-супруга и общается с ним, ведь у них есть двое общих детей.

"Отношения у нас дипломатические. Мы нормально общаемся по поводу детей", - сказала Марина в программе "Тур Зірками".

И добавила, что получает финансовую помощь от бывшего, хотя решила не подавать на алименты.

"Я не подавала на алименты. Муж оплачивает школу, нянь и какие-то бытовые нужды детей. Это не очень много и достаточно, чтобы дети чувствовали себя комфортно", - пояснила она.

К слову, Марина сообщила о разводе с бывшим депутатом Юрием Аристовым в конце февраля этого года. Пара прожила вместе 13 лет. Причину расторжения брака она не уточняла, но ранее рассказывала об изменах со стороны мужа. У них есть двое общих детей: дочь Маша и сын Роберт. Также Марина воспитывает старшую дочь Диану от предыдущих отношений.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала, как завершился суд с экс-супругом.

Вас также могут заинтересовать новости: