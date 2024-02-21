Пара прожила вместе 13 лет.

Украинская ведущая и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова развелась с бывшим народным депутатом Юрием Аристовым. Пара вместе прожила 13 лет.

Новость о разрыве отношений ведущая сообщила сегодня, 21 февраля, у себя в Instagram, отметив, что развод произошел еще 15 января. Девушка опубликовала черно-белое фото, на котором позирует в футболке с надписью "Вільна" и подписала его так:

"Разведена, 15.01.2024. Символическая надпись на футболке и теперь актуальная. Я закончила отношения, которые длились 13 лет. Благодарна за этот опыт и за лучших в мире детей".

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Причину завершения отношений Марина не отметила. Пара воспитывала троих детей: дочь Диану от первого брака девушки и общих потомков Машу и Роберта.

Чем известен экс-муж Марины Аристовой

Юрий Аристов - это бывший депутат от партии "Слуга народа". В прошлом году он попал в скандал из-за своего отъезда за Мальдивы во время военного положения. Его заметили на отдыхе в роскошном отеле.

Позже генеральный прокурор начал уголовное дело по факту законности выезда народного депутата Юрия Аристова за границу. Дома у народного избранника и в его автомобиле провели обыски. В июле Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для мужчины в виде личного обязательства, после чего он закончил свою депутатскую карьеру.

Напомним, недавно Юрий Горбунов впервые рассказал о проблемах в браке с Катей Осадчей.

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