Девушка также рассказала, как сейчас оценивает скандальные выходки рэпера.

Украинская певица Катя Гуменюк, которая выступает под сценическим именем SWOIIA, высказалась о Потапе.

Девушка отметила, что были слухи, якобы рэпер занимается ее продюсированием. Однако это оказалось неправдой. Артистов объединяло лишь сотрудничество над некоторыми композициями.

"На самом деле мы с ним просто сделали несколько песен и они очень классные, и я их очень люблю. Я благодарна за это сотрудничество, но он никогда не был моим продюсером. Он давал мне какие-то советы. Например, когда мы создавали песню "Сестра", то ее делали в тандеме. Это был мой посыл сделать песню о женщинах. Я написала Леше и сказала: "Слушай, у меня такая идея, давай сделаем". И мы начали просто делать. У него невероятный опыт написания песен", - рассказала SWOIIA в интервью Алексею Суханому.

Артистка также высказалась о скандалах, в которые в последнее время попадает Потап. Она подчеркнула, что не может осуждать рэпера, который не находится в Украине во время войны, но и не поддерживает его действия.

"Мне очень жаль, что вот так у него в жизни как-то сложилось. Но я не судья и я не смогу его понять, потому что он находится там, а я сижу здесь. Мы в разных реальностях", - отметила Екатерина.

К слову, Алексей Потапенко в начале полномасштабного вторжения находился в Испании. По словам артиста, он организовывал выступления за рубежом для благотворительной цели. Позже Потап вернулся в Украину, но потом уехал снова. Сейчас он гастролирует по европейским городам и успел оскандалиться выступлением в клубе, куда приезжают путинисты.

Напомним, ранее продюсер Михаил Ясинский рассказал, вернется ли Потап в украинский шоу-бизнес.

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