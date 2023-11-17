Ей влили не тот препарат во время процедуры "кукушка".

Украинская певица SWOIIA поделилась с поклонниками печальной новостью - она лежит под капельницей. Артистка рассказала, что вчера едва не потеряла свой голос навсегда.

По словам SWOIIA, недавно она почувствовала легкий насморк и решила обратиться к врачу, потому что это мешало ей качественно петь. Решением врачей было провести процедуру очищения слизистой, но, к сожалению, она имела негативные последствия для артистки.

"Во время процедуры врач ошибся и использовал не тот шприц, влив мне в нос дезинфицирующий раствор для инструментов вместо промывочного раствора. Тогда мне показалось, что щипание, которое я ощущаю – это норма. Но дальше врач понял, что ошибся и что щипание, которое я чувствую – это ожог моей слизистой. Мне сразу ввели две противовоспалительные ампулы, чтобы снять отек. Я поехала домой, но там мне стало еще хуже. Жгло так, что мне хотелось снять голову и положить ее в холодильник, поэтому вызвали скорую", - рассказала певица на своей странице в Instagram.

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Она отметила, что ей еще очень повезло, потому что раствор не дошел до голосовых связок, иначе она могла бы остаться без голоса до конца жизни, ведь спрогнозировать последствия ожога такого масштаба на 100% невозможно.

"Пока я делаю все, чтобы восстановиться, и вернуть все рецепторы в норму (пока не чувствую ни вкусов, ни запахов). А потом продолжу работать над новой музыкой, надеясь, что она придется вам по душе. Спасибо всем за поддержку и теплые слова", - добавила SWOIIA.

Напомним, ранее SWOIIA презентовала совместный клип с Настей Каменских. Фаны были приятно поражены.

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