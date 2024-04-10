Мужчина говорит, что могут быть разные варианты.

Продюсер Михаил Ясинский высказал свое мнение относительно возможного возвращения Потапа в украинский шоу-бизнес.

Мужчина отметил, что после скандальных выходок рэпера, трудно сказать, какой будет его судьба в Украине. Однако он все же имеет некоторые предположения.

"Думаю, что он вернется в качестве такого персонажа мема из прошлой жизни и в то информационное пространство, которое мы сейчас предсказать не можем. Мы даже не можем представить его себе таким, каким он будет", - сказал Михаил в разговоре со Славой Деминым.

Видео дня

"Что касается его, как продюсера, как влиятельного человека - тут я немножко не уверен. Сейчас мы видим, как на рынок украинской музыкальной жизни вышли люди совершенно другого уровня креатива, творчества, музыкального таланта. Это просто космос. Украинская музыкальная культура вообще меняется. Смыслы изменились, то есть картина мира Алексея Потапенко даже как и моя, и очень многих наших коллег, она совсем другая. Скажу честно, они другие, а Потап не совпадает с тем, как звучит сегодняшний день и как транслирует этот день молодежь, там шансов нет", - подчеркнул Ясинский.

Напомним, ранее известный продюсер прокомментировал скандальное выступление Потапа в немецком клубе.

Вас также могут заинтересовать новости: