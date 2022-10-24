Галина Безрук выбрала мужа-россиянина, а не родину.

Украинская актриса Галина Безрук, которая обрела популярность после съемок в сериале "Великие Вуйки-2", поддержала Россию. Она заявила, что выбирает семью, а не родную страну.

Долгое время она молчала о войне, чем вызвала волну хейта в свой адрес. Поклонники звезды неоднократно просили ее рассказать правду о зверствах оккупантов в Украине, но та упорно молчала.

Позже разочаровавшиеся меломаны заявили, что Безрук - предательница. И только после этого у звезды нашлось, что сказать.

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"Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть (в России, - УНИАН). Кто мой муж, кто мой ребенок - какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей - себя и семью", - сказала Безрук в интервью "Газета.ru".

Она добавила, что из-за такой позиции от нее массово отписываются в Instagram. Девушку больше интересует количество поклонников и заработок в социальной сети, чем убийства мирных жителей в ее родной Украине.

Галина Безрук: позиция по войне

В частной беседе с украинской актрисой Наталкой Денисенко Безрук сказала, что боится говорить о войне. По ее словам, она не хочет загреметь в тюрьму в РФ.

Позже попытался оправдать актрису ее муж, российский актер Артем Алексеев. Он заявил, что Галина последнее время часто плачет из-за того, что происходит в мире, но так и не назвал войну войной, а Россию - агрессором.

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