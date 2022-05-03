По его словам, она часто плачет из-за того, что сейчас происходит.

Российский актер Артем Алексеев прокомментировал молчание о войне в Украине своей супруги, украинской актрисы Галины Безрук.

Он написал, что Галина последнее время часто плачет из-за того, что происходит в мире, но так и не назвал войну войной, а Россию - агрессором.

"Ты очень много плачешь последние недели… мы все... Ты сказала ничего не выкладывать, а я хочу чтобы "мыслящий" и понимающий происходящее, и твою ситуацию, в которой ты находишься. Ты "не молчишь"! Я знаю! Я рядом", – написал Алексеев.

Отметим, уже более двух месяцев Галина Безрук молчит о войне в родной Украине. За все это время она опубликовала лишь несколько постов, в которых намекнула на свою проукраинскую позицию, но никаких четких определений в них не было.

Напомним, ранее Галина Безрук в частной беседе с украинской актрисой Наталкой Денисенко сказала, что боится говорить о войне. По ее словам, она не хочет загреметь в тюрьму в РФ.

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