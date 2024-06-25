По словам Мякенькой, эта актриса позволяла себе больше, чем другие.

Актриса сериалов "Папик", "Водоворот", "Долгая дорога к счастью", "Сердце матери" и других Евгения Мякенькая рассказала, почему в Украине длительное время снимались россияне.

По ее словам, наши режиссеры ставили российских актеров на главные роли, а украинских звездам отдавали второстепенные. К тому же у россиян были намного выше гонорары.

"Это украинские продюсеры создавали им такие условия. Россиянам – все деньги мира, отдельные машины, рестораны, отели. А нам – что останется, потому что, мол, маленький бюджет. Ну, конечно, когда все отдали, что остается? Потом ты приезжаешь на площадку, и видишь, как любят там, и не любят – здесь", - призналась Мякенькая в интервью "Обозревателю".

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Более того, по словам актрисы, к россиянам было более лояльное отношение. Например, Анна Легчилова, с которой Мякенькая снималась в одном из сериалов, и вовсе могла диктовать свои условия на съемочной площадке, а вот у украинских актеров такой возможности не было.

"У Анны был отдельный трейлер, куда на примерку приносили костюмы. Она не приходила в костюмерную – нет-нет. Зовут на площадку проходить сцену, приходит в тапочках, с кофе: "А чего меня позвали? Вообще не понимаю. Давайте, когда будет все готово, приду". Режиссер: "Анечка, ну, давайте почитаем сцену". – "А что мы будем здесь читать? Вот что, мне интересно? Я же сказала: будет все готово, позовите". А я стою такая в полной готовности – на каблуках, в гриме и думаю: "Вот это да…" - добавила Евгения.

При этом она говорит, что не все российские актеры так себя вели. Но опять-таки, продолжила Мякенькая, проблема была в том, что именно режиссеры позволяли им больше, чем другим.

Напомним, ранее Дарья Легейда ответила, жалеет ли о съемках с россиянами.

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