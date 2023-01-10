Актриса призналась, что ей помогает ее возлюбленный.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая еще в начале полномасштабной войны уехала за границу к своему возлюбленному. Как признается знаменитость, работу в Германии она пока не нашла.

В инста-сториз актриса рассказала, что пока ей материально помогает бойфренд Алексей.

"Мы втроем у него на шее", - написала Даша под фотографией с котами.

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Девушка призналась, что очень любит свою профессию и скучает по съемкам, однако сейчас она не может найти работу по специальности.

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голос страны" (2020).

Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.

Напомним, ранее Даша Петрожицкая рассказала, что переехала к своему парню в Гамбург. У него там есть квартира, и он очень хотел, чтобы во время войны в Украине она находилась в безопасности.

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