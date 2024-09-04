Известная украинская актриса, которая почти потеряла слух, готовится к операции

Девушка хочет вернуть слух, потерявший из-за гайморита.

Звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цимбалару готовится к операции, которая должна помочь ей вернуть слух. Ранее девушка рассказывала, что переболела гайморитом, а он, в свою очередь, дал осложнения на уши.

Какое-то время Анастасия практически ничего не слышала, она лишь старалась читать по губам, что ей говорят, чтобы несколько раз не просить повторить.

Сейчас же она настроилась на то, чтобы сделать операцию, однако никаких гарантий, что после нее слух вернется, нет.

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"Сейчас ситуация намного лучше, чем была. Мне не нужно считывать по губам. Раньше я сидела напротив человека, смотрела на его губы, чтобы хоть как-то прочитать, потому что было неудобно постоянно переспрашивать. Ситуация лучше, но я вот готовлюсь и собираю себе на операцию. Нужно решить определенные проблемы. Это было осложнение от гайморита, которое перешло на ухо, был задет нерв. Никто, к сожалению, не может дать гарантию, что слух восстановится", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Она добавила, что операция будет проходить на носу, но в то же время она нужна для того, чтобы улучшить проходимость слуховой трубы.

"Также у меня не дышит одна часть и еще там есть определенные кисты, от этого всего нужно избавляться. Я не знаю, врожденное ли это или приобретенное. Это будет операция на носу, но благодаря этому, возможно, улучшится ситуация со слухом. Это будет считаться пластикой, но я ничего не собираюсь менять", – добавила актриса.

Напомним, ранее Цимбалару рассказала, есть ли у нее новый избранник после развода.

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