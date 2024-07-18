Телезвезда развелась с мужем-актером после 3-х лет супружеской жизни.

Украинская актриса Анастасия Цимбалару, которая недавно оборвала долговременные отношения, ответила на вопросы фолловеров в Instagram Stories. В одной из них она высказалась о своей личной жизни после развода с коллегой, актером Григорием Баклановым.

Поклонники звезды поинтересовались ее личным статусом. "Ты сейчас в отношениях?" - спросили пользователи.

"В лучших - с собой", - с улыбкой ответила звезда сериалов.

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Напомним, Цимбалару - известная актриса, звезда сериалов "Женский доктор" и "Папик". Со своим бывшим мужем Баклановым она познакомилась еще в студенческие годы. Тогда, как ранее говорила звезда, они не нравились друг другу, однако впоследствии между ними появились чувства.

Три года назад они сыграли свадьбу в Киеве, а недавно сообщили о разводе. Известно, что они остались в хороших отношениях и поддерживают общение.

Сейчас, как говорит Цимбалару, на свидания она не ходит, поэтому ее сердце свободно.

Напомним, ранее о разводе высказался и Григорий Бакланов. По его словам, причиной для разрыва их отношений стали проблемы личного характера.

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