Звезда "Сніданку з 1+1" Валентина Хамайко пострадала от рук мошенников - ее аккаунт в телеграме был похищен.

Ведущая "Сніданок. Вихідний" на канале 1+1 Украина Валентина Хамайко пострадала от рук мошенников - ее аккаунт в Телеграме был похищен. И от ее имени воры просили деньги.

О схеме мошенничества рассказали в "Сніданок з 1+1". Злоумышленники благодаря специальным ботам узнают номер человека и совершают кражу данных, а далее организуют фейковые сборы денег среди знакомых пострадавшего.

К планшету Валентины привязан Телеграм и именно там ее младшая дочь Мирослава слушает аудиокниги на ночь. Однажды девочка хотела запустить себе аудиосказку, но в Телеграм не смогла зайти, потому что приложение требовало пройти авторизацию. Ведущая вечером не придала этому никакого значения.

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На следующий день ей позвонил знакомый с вопросом - действительно ли она ему пишет в Телеграм? И тут Хамайко узнала, что мошенники от ее имени просят большие суммы денег. Когда взяла в руки телефон, в Телеграм зайти не смогла - пароль уже был изменен. А потом друзья начали ей присылать в другие мессенджеры скриншоты переписок, где шла речь о больших суммах криптовалюты, которую якобы просила ведущая у знакомых.

Злоумышленники филигранно вели диалог, подстраиваясь под каждого собеседника и "давили" на болевые точки – якобы деньги нужны для мужа Валентины Андрея, который сейчас на фронте.

"Ты настолько напуган в этот момент и настолько имеешь чувство какой-то вины, что из-за доверия к тебе пострадали другие люди. Поверил даже муж моей сестры. Они использовали прошлую переписку, видели, как я обращаюсь к людям", - рассказала ведущая в сюжете "Сніданок з 1+1".

Валентина Хамайко сразу написала в соцсетях посты-предупреждения, позвонила своему мобильному оператору, а также обратилась в киберполицию. Пока известно, что несколько ее друзей поверили мошенникам и прислали немалые суммы денег на электронный кошелек.

Просили не обычные деньги, а USDT - это деньги в мире криптовалюты. 1 USDT в реальной жизни равен 1 доллару. Как утверждают специалисты по криптовалютам, кто является владельцем электронного кошелька - идентифицировать крайне сложно, поэтому и мошенника сложнее поймать.

Такие преступления, которые случились с Валентиной Хамайко, участились во время полномасштабной войны. Например, о таком же случае мошенничества рассказывала Елена Кравец. Поэтому главное сейчас не терять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам в разных мессенджерах. Не надо спешить отправлять средства, пока лично не поговорите с человеком, который просит о финансовой помощи. При любой опасной ситуации следует обращаться в киберполицию.

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