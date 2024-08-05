Она опубликовала провокационный снимок.

Американский актер Джонни Депп, который закрутил новый роман с 29-летней россиянкой Юлией Власовой, активно проводит время с избранницей. А на днях сама девушка впервые опубликовала совместное черно-белое фото со звездой.

Этот снимок россиянка показала в ответ на просьбу подписчиков в Instagram показать рандомный кадр с возлюбленным. На нем Власова стоит в объятиях Деппа, а мужчина в то время демонстрирует поднятый вверх средний палец.

"К черту их. Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злых людей", - написала Юлия.

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Ее также спросили о бывшей Эмбер Херд, на которую, по словам подписчиков, Власова очень похожа внешне. Они поинтересовались, что девушка думает об обвинениях Джонни в домашнем насилии. И ответ россиянки был таким:

"Я о ней совсем не думаю".

Интересно, что официально пара до сих пор не комментирует свой роман. Известно, что впервые 61-летнего актера видели с девушкой еще два года назад на концерте Джеффа Бека в Праге. Как отмечают знакомые Деппа, их отношения сейчас вышли на новый уровень. А сама Юлия говорила, что не хочет рассказывать секреты своей личной жизни, однако сейчас она очень счастлива.

Напомним, ранее 62-летний актер Том Круз закрутил новый роман с певицей.

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