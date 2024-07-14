Пару заметили в Лондоне.

Американский актер Джонни Депп, который известен по фильмам "Пираты Карибского моря", "Чарли и шоколадная фабрика", "Турист" и другим киноработам, встречается с россиянкой.

РосСМИ отмечают, что избранницу зовут Юлия. Она является владелицей косметологической клиники в Праге. Актера и девушку заметили на вертолетной площадке в Лондоне, откуда они отправились в романтическое путешествие. Как познакомилась пара и сколько уже встречаются - пока неизвестно.

Однако впервые 61-летнего мужчину видели с россиянкой еще два года назад на концерте Джеффа Бека в Праге. Как отмечают знакомые Деппа, их отношения сейчас вышли на новый уровень и он счастлив. Поклонники актера написали, что Юлия внешне похожа на бывшую Эмбер Херд, с которой голливудская звезда расставался с громким скандалом.

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Интересно, что пока ни Джонни, ни Юлия официально не комментировали свой роман.

Что известно о личной жизни Джонни Деппа

Джонни Депп был в браке с актрисой Эмбер Херд. Позже они скандально завершили отношения, ведь экс-жена обвиняла мужчину в домашнем насилии и изменах. Из-за этого Депп потерял рекламные контакты и его долгое время не приглашали сниматься в кино. Однако потом Джонни удалось выиграть суд над бывшей и он устроил громкую вечеринку. Празднование обошлось Деппу в 300 тысяч долларов.

Что касается позиции актера относительно войны, то в прошлом году он поддержал украинцев на концерте в Гамбурге и опроверг слухи, что якобы собирается посетить страну-агрессора.

Напомним, ранее Том Круз закрутил роман с россиянкой Эльсиной Хайровой. Однако потом стало известно, что он разорвал с ней отношения.

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