Певица заявила, что журналистке стоило объяснить Бобулу, что такое гендерное равноправие.

Украинская певица Оля Цибульская высказалась по поводу скандала с артистом Иво Бобулом, когда во время интервью он назвал женщин меркантильными и заявил, что хорошие девочки сидят по домам.

Знаменитость сказала, что журналистка Эмма Антонюк должна была объяснить 69-летнему Бобулу, что такое гендерное равноправие, а не смотреть на него "как на д*била".

"Иво Васильевич видно, что зашкварился. Но мне кажется, что мы не можем хаять людей за то, что их жизнь, семь десятков их жизни, приходится как раз на период эволюции нашего общества. Ибо, чтобы из обезьяны вышел человек, тоже много времени прошло. Так может наоборот, помочь, объяснить какие-то вещи, а не смотреть как на д*била", - сказала Цибульская на своей странице в Instagram.

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Она предложила Антонюк поговорить с Потапом о национальной идеи, с Ниной Матвиенко - о трендах в ТикТок, а с ней самой - о химической ионизации. Таким образом Цибульская дала понять, что люди могут в чем-то не разбираться, поэтому им стоит объяснить.

Однако, как продолжила певица, она не против гендерного равноправия.

Скандал с Иво Бобулом

Иво Бобул дал интервью Эмме Антонюк, в котором оскорбил женщин. Он сказал, что современные девушки сейчас думают только о деньгах, о красивой жизни, и ищут себе банкиров и папиков. Поэтому ему жалко мужчин, от которых слишком много требуют.

Позже он сказал, что не давал разрешения на публикацию этого интервью. Однако Антонюк сделала по-своему.

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