Сын телеведущей появился на свет в Швейцарии.

Известная украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в мае впервые стала мамой, описала свою подготовку к родам и рассказала об опыте рождения ребенка за рубежом. Звездная мамочка поделилась трогательными фотографиями малыша.

По словам телезвезды, когда она почувствовала первые схватки, то почему-то сразу побежала купать своего котика, а также завершать все дела.

"Все началось вечером за сутки до момента Х со схваток, которые не были похожи на все предыдущие. Я начала фиксировать эти интервалы и когда почувствовала, что этот день наступил, побежала доделывать дела по работе и вычесывать и купать кота", - поделилась Иванна.

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Онуфрийчук призналась, что схватки были очень болезненными, но при этом она до последнего хотела оставаться дома, чтобы в больнице все произошло естественным образом и без лишних вмешательств. Рядом всегда был любимый Алмаз, который поддерживал жену.

"Когда мы приехали в роддом, у меня уже было раскрытие, но нужно было дождаться максимума. С этого момента у меня все в болевом тумане, потому что схватки были адски болезненными и казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Врачи начали уговаривать меня сделать эпидуральную анестезию. Когда мне сказали, что это укол в спину и я должна минимум 5 минут не двигаться, в моей голове это не укладывалось, потому что я все время танцевала и двигалась, чтобы как-то облегчить боль", - написала знаменитость.

Иванна рассказала, что потуги у нее продолжались около трех часов, она все же согласилась на анестезию, чтобы хоть на короткое время приглушить боль. Вес ее сына был достаточно большим, как пишет ведущая, из-за потуг она полностью истощилась и уже не понимала, что происходит вокруг. Однако боль забылась, как только ей на руки врачи положили новорожденного сына.

"Ничто на свете не волнует так сильно, как появление ребеночка, это невозможно забыть. В момент, когда его достали и положили мне на грудь, я будто оказалась в другом мире, где нас только трое - я, сын и муж. Мне даже не хотелось плакать, потому что я чувствовала, что совершила что-то невероятное. Как только ребенок оказывается на руках, все воспоминания о боли и испытаниях будто стираются и остается лишь безусловная любовь к малышу", - отметила новоиспеченная мама.

После родов Онуфрийчук поняла всех мам лучше и теперь считает каждую из них героиней. Она написала: "Каждая, которая дала новую жизнь в этот мир, - уже героиня".

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук раскрыла уникальное имя новорожденного сына.

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