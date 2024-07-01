Мужчина сообщил о завершении отношений в сети.

Украинский актер Виталий Салий, который известен по фильмам "Пепел Феникса", "Клан ювелиров" и многими другими киноработами, сообщил о разводе.

Причину завершения отношений с российской актрисой Анной Арефьевой мужчина не указал. Однако подчеркнул, что будет дальше продолжать общение с бывшей ради общего сына.

"История нашей пары закончилась. Спасибо тебе за все невероятное, настоящее и прекрасное, что было. Но наши пути все равно всегда будут пересекаться в один путь - путь нашего сына Даниила. Поэтому, идем дальше", - написал Салий в Instagram.

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Позже и сама Анна обратилась к Виталию. Она подчеркнула, что будет помнить 10 лет в браке и еще такие совместные воспоминания:

"Я напишу книгу о нас, это я обещаю! Когда увидела тебя на сцене, и сразу поняла, что ты мой муж! Как Даня, две недели от роду, уже летел в самолете, как мы снимались в разных проектах... Как бежали друг к другу, чтобы побыть вместе, прорывались, несмотря ни на что. Как ты сделал мне предложение на крыше высотки и играла прекрасная скрипачка. Как мы путешествовали. О наших бабушках и о бабушках, о наших родителях. Наше детство. О нашем рыжем гене... Я горжусь нами, нашим путем, нашим сыном, нашей любовью! Я всегда буду любить тебя и наши 10 лет".

Что известно о Виталии Салии

В 2006 году Салий окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. С 2004 года работал в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Позже выступал на сцене Санкт-Петербургского театра "Приют комедианта".

Первой ролью в кино стал фильм "Пепел Феникса". Также у актера есть немало наград, в частности, его дважды номинировали на театральную премию "Киевская пектораль" за роли второго плана, а в 2011 году Салий стал номинантом телевизионной премии "Телетриумф".

Напомним, ранее звезда сериала "Крепостная" сообщила о разводе с мужем.

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