Пара была вместе 6 лет.

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая известна по сериалам "Крепостная" и "Женский доктор", сообщила о разводе с мужем Евгением Третяком.

О разрыве отношений она написала в своем Instagram сегодня, 29 июня. По словам Сагайдачной, завершение их истории любви произошло еще в 2023 году. Причину развода актриса не указала, однако наконец решилась об этом рассказать публично.

"Я долго откладывала это сообщение еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда. Жизнь продолжается. Дальше будет...", - написала Анна.

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К слову, Сагайдачная познакомилась со своим бывшим мужем на одном из проектов режиссера Оксаны Байрак. Примерно через полгода после знакомства они начали встречаться. В 2018 году пара официально поженилась. Позже у них родился сын Тимур.

Кстати, для актрисы это был второй брак.

Реакция подписчиков

В комментариях Сагайдачной написали слова поддержки многие коллеги и поклонники.

"Обнимаю, Анечка", - написала Наталка Денисенко.

"Горжусь тобой! Пусть все лучшее в этой жизни будет для тебя! Люблю!" - добавила актриса Анастасия Цимбалару.

"Даже если в душе больно, верьте, что будет все хорошо. Жизнь продолжается и готовит для вас лучший подарок", - поддержала подписчица.

Напомним, недавно была названа причина разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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