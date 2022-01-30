Байрак назвала телеведущую "здравомыслящим человеком" и отметила, что ее просто боятся.

Известная украинская режиссерка, сценаристка и актриса Оксана Байрак выступила в защиту оскандалившейся телеведущей Снежаны Егоровой. На днях последняя высказала свою поддержку президенту России Владимиру Путину.

Пост о Егоровой Байрак опубликовала в своем Instagram.

По мнению сценаристки, все, кто критиковал Егорову, "погрязли в болезненных предубеждениях" и "культивируют одиозное безумие". Байрак назвала телеведущую здравомыслящим человеком и отметила, что ее просто боятся.

Читайте такжеПсихические расстройства или вербовка РФ: скандальные заявления Егоровой шокировали украинских звезд"Снежа, люблю тебя! Ты - лучшая мама на свете! Космическая! Безмерно любящая! Здравомыслящая!", - написала Байрак.

"Так вот, пусть они лающе хихикают, в своём желании ухватить себя же за облезлые хвосты, всю свою никчемную жизнь. Вернее существование. Завидуя тебе - истинной звезде. Безмерно жаль, только, что своей добычей они выбрали Стаську... Всем - мира и добра", - добавила актриса.

Позже Байрак уже stories добавила, что выступила в поддержку Егоровой, как матери пятерых детей и отметила, что в ее словах не следует искать политический подтекст.

Напомним, на днях телеведущая Снежана Егорова сделала скандальное заявление. Она публично призналась в том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

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