Артистка рассказала о страшном горе в своем блоге.

В семье украинской певицы Ирины Федишин произошло страшное горе - в бою под Соледаром (Бахмутское направление) в Донецкой области погиб ее двоюродный брат Роман. Ему было всего 34 года. Известно, что сразу после начала полномасштабной войны мужчина встал на защиту своей родины.

"Ромчик, братик, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю! Мы только недавно виделись, тебя отпустили на 10 дней домой. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии, даже, словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться… Мы стояли на коридоре и никак не могли распрощаться… Господи, это было наше последнее фото вместе", - написала артистка.

Федишин рассказала, что до последнего верила, что брат жив. На данный момент тело Романа не удалось вынести с поля боя, поскольку под Соледаром (Бахмутское направление) продолжаются ожесточенные бои - там наступают оккупанты.

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"Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Возможно, ты ранен и попал в плен. Но твой побратим Володя, с которым вы вместе добровольцами пошли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Он пытается вынести твое тело, сказал, что не оставит тебя. Но это сделать очень тяжело, поскольку есть окружение трех сторон", - добавила Федишин.

Певица резюмировала тем, что всегда близко общалась со своим двоюродным братом, поэтому ей сейчас крайне непросто смириться с потерей:

"Я всегда чувствовала невероятную твою поддержку и любовь. Последнее твое сообщение в мессенджере это - поцелуй. Последний твой пост - это о моих благотворительных концертах. Они будут в твою память. Ты гордился мной, а я всю жизнь буду гордиться твоим подвигом - отдать жизнь за свободу Украины. Сердце нашей семьи разбито, мы очень тебя любим, Ромчик! Спи спокойно, мой братик".

Напомним, на войне погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько.

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