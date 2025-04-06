Артисты отменили выступления в разных городах 6 апреля из-за россиян.

Известная украинская певица Ирина Билык объявила о переносе ее долгожданного концерта в украинской столице по случаю ее юбилея. Сегодня, 6 апреля, звезде исполнилось 55 лет. Она запланировала выступление по случаю праздника во Дворце "Украина" в Киеве, однако была вынуждена его отменить.

Об этом сообщили организаторы концерта знаменитости в Instagram. Стало известно, что причиной этого стала трагедия, которая произошла 4 апреля в Кривом Роге. Тогда, как известно, россияне нанесли ракетный удар по городу, в результате чего убили 18 человек, из которых девять - дети. В связи с обстрелом в Украине 6 апреля объявили Днем траура на общегосударственном уровне.

В знак солидарности с украинцами, которые пострадали в результате атаки и почтения памяти погибших, исполнительница приняла решение о переносе выступления в Киеве. Она объявила новую дату и заверила, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными. Теперь концерт состоится 7 апреля в 18:00.

Видео дня

"В связи с объявлением 6 апреля Днем траура по жертвам в Кривом Роге из-за атаки страны-террориста России, концерт Ирины Билык во Дворце "Украина", который должен был пройти 6 апреля, переносится на 7 апреля в 18:00. Все приобретенные билеты остаются действительными! Мы искренне сочувствуем семьям погибших и пострадавшим. Вместе со всей страной разделяем боль утраты и верим в силу нашего единства. Спасибо за ваше понимание и поддержку", - говорится в заявлении.

Однако такое изменение в расписании смутило некоторых украинцев. Они недовольны переносом концерта на понедельник, а некоторые пытаются продать свои билеты:

"Как можно вернуть билеты или возможно кто-то желает купить два билета"

"Очень странное решение перенести с выходного на будний"

"Никаких претензий к самому переносу. Но логично альтернативной датой выбрать выходной день тоже. Люди брали билет на этот день, потому что у них есть возможность сходить именно потому, что не работают"

"Если билеты брали на выходной день, почему перенос концерта делают на будний?"

Кроме того, также свои выступления пришлось перенести и другим артистам. В частности, в своих Instagram певица Оксана Билозир объявила, что концерт 6 апреля в Калуше Ивано-Франковской области перенесен на 7 апреля. Также шоу "Украина победит" с участием Александра Пономарева и Михаила Хомы в Виннице состоится 28 апреля, хотя было запланировано на 5 апреля.

Исполнительница Kola по дороге в Черкассы, где хотела выступить 6 апреля, сообщила в сети, что не может сейчас развлекать публику в такое сложное время. Из-за Дня траура ее выступление состоится уже 8 апреля.

"Трагедия в Кривом Роге... Бессонная ночь в Киеве... Массированная ракетная атака на всю Украину. Сегодняшний концерт в Черкассах мы переносим на 8.04. Несмотря на то, что день траура в Черкассах завтра и нам разрешили проводить концерт. Надеемся на понимание всех, кто приобрел билеты", - написала артистка.

Напомним, ранее украинские звезды отреагировали на трагедию в Кривом Роге. Наталка Денисенко, Григорий Решетник, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и другие выразили соболезнования пострадавшим и погибшим.

Вас также могут заинтересовать новости: