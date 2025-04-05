Они выразили соболезнования пострадавшим и погибшим.

Вчера, 4 апреля, россияне совершили ракетную атаку по городу Кривой Рог. После циничного удара оккупантов, который попал на жилой микрорайон, погибло 19 человек, 9 из них - дети.

Представители украинского шоу-бизнеса отреагировали на трагедию в своих соцсетях. Они выразили соболезнования семьям погибших и призвали в очередной раз не забывать помогать нашим бойцам бороться с врагом.

Так, например, ведущий Григорий Решетник с женой записали видео в Instagram и рассказали о своих эмоциях.

"До сих пор не могу оправиться от фото и видео, которое есть из Кривого Рога. Мое материнское сердце вообще не может адекватно воспринимать все происходящее. Но, как бы сложно ни было, я просто понимаю, что сейчас, как никогда, надо поддерживать наших военных", - отметила Кристина.

Актриса Наталка Денисенко тоже выразила соболезнования пострадавшим и призналась, что тяжело выдерживает события, которые сейчас происходят в Украине.

"Скажу честно, я вообще не захожу в новости. Я перелистываю все сторис с места событий, ведь просто не могу это выдержать. Потому что от осознания уроков, которые проходят наши люди у меня ломается мозг. Очень сочувствую, берегите себя", - написала женщина в своем Instagram.

Певица Надя Дорофеева тоже рассказала о трагедии в Кривом Роге в сети.

"Страшный день в Кривом Роге. По состоянию на сейчас уже 16 погибших, из них - 6 детей", - написала артистка.

Джамала со слезами на глазах вышла в сториз к подписчикам и написала так:

"Это боль, которую нельзя передать словами. Никакие слова не способны облегчить потерю, никакие соболезнования не сравнятся с глубиной этого горя. Эти монстры никогда не насытятся, потому что у них нет ни души, ни сердца. Кривой Рог, страшное горе, мои соболезнования".

Ведущая Маша Ефросинина тоже отреагировала на события и решила не выпускать запланированный выпуск развлекательной программы.

"Произошла страшная трагедия в Кривом Роге. Считаем демонстрацию развлекательного контента неуместной. Вся команда и я лично приносим соболезнования семьям и близким пострадавших и погибших", - написала Маша.

Кстати, певица София Ротару, которая публично не высказывается о войне в Украине, тоже опубликовала лаконичный снимок. На нем заметна свеча и надпись "Кривой Рог 04.04.2025".

Напомним, ранее сын актера Майкла Дугласа в годовщину войны поддержал Украину.

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