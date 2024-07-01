Теперь у ведущего четверо детей.

Ведущий программы "ЖВЛ Представляет" Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в четвертый раз. Звездная пара, которая год назад стала родителями для названного сына Марселя, которому скоро исполнится три года, удочерила старшую девочку Ангелину.

В эфире "Сніданку з 1+1" ведущий рассказал, как семья впервые провела выходные в новом составе и как дети приняли старшую сестру.

Тимур Мирошниченко отметил, что для них с женой это новый опыт, несмотря на то, что путь усыновления они уже проходили. Он рассказал, что вчера Ангелина впервые в жизни попробовала пиццу.

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"Вчера вечером, пока света не было, гуляли на улице до 10 вечера. Ну и конечно, дети хотят есть, и мы заказали пиццу. Ей 8 лет, и она впервые ела пиццу. И, конечно, она даже не знала, как ее держать. Не могу сказать, что сложный, но чрезвычайно интересный опыт, когда ты объясняешь очевидные, казалось бы, вещи ребенку, который старше, чем твои предыдущие дети", - поделился Тимур.

Ведущий рассказал, что дети ждали пополнения в семье. Они записывали видео для своей старшей сестренки и отправляли ей.

Впервые Тимур и Инна познакомились с Ангелиной месяц назад в Польше. Именно там находился детдом, который эвакуировали в феврале 2022 года. Больше всех на встречу с Ангелиной ждала 6-летняя Мия, потому что она очень хотела старшую сестренку.

"Я помню, она просто подошла к нам и утвердительно сказала: "Да, у меня будет старшая сестра, где-то лет 8. Мы будем спать в одной комнате, она на верхней полке", - рассказал Тимур.

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко рассказала первые подробности о названной дочери.

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