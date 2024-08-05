Сейчас супруги активно занимаются лечением девочки.

Жена известного ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - пожаловалась на проблемы со здоровьем у 8-летней приемной дочери Ангелины. Женщина поделилась, что девочка плохо видит.

В своем Instagram возлюбленная шоумена отметила, что сейчас она с дочкой проходит необходимые офтальмологические обследования. Выяснилось, что Ангелина видит лишь на 20% из 100.

По словам Инны, если бы девочкой занимались раньше, то таких проблем можно было бы избежать. Несмотря на это, звездные супруги будут пытаться исправить ситуацию и помочь девочке.

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"Мы завершили офтальмологическое обследование. Вывод такой: Ангелина видит только 20%, а в очках сможет видеть до 50%. Остальные 50% зрения потеряно за эти восемь лет, которые она должна была ходить в очках. Вернется ли зрение? Неизвестно! Будем делать постоянное аппаратное лечение и ежегодно смотреть динамику. Поможет ли операция? Лазерную коррекцию делают только после 18 лет. И это позволяет видеть без очков так, как в очках. То есть в случае Ангелины на 50%", - поделилась Инна.

Однако это не самая большая проблема. У Ангелины есть и другие болезни, которые возникли на фоне того, что она не получала должного внимания в детдоме. Однако, на что именно жалуется девочка, Мирошниченко не раскрыла.

"Это не такая большая проблема по сравнению с другими, которые у нас есть и которые являются следствием проживания ребенка не в семье. Есть болезни, которые не кажутся критическими, которые есть у многих взрослых. Если такие есть у ребенка от рождения, и его не обследовали должным образом или не лечили ежедневно как следует, то такие болезни вызывают неотвратимые ужасные последствия. Если бы Ангелина от рождения попала под опеку, а не в детдом, если бы ее здоровьем полноценно занимались, у нее были бы все шансы на полноценную жизнь. Шансы, которых сейчас нет", - добавила Инна.

К слову, Тимур и Инна удочерили девочку в июне этого года. Они в прошлом году усыновили 3-летнего мальчика Марселя, у которого также есть некоторые проблемы со здоровьем. Кроме того, Мирошниченки воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марка.

Напомним, ранее супруги Мирошниченко поздравили приемного сына с 3-летием.

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