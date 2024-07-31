Инна сообщила, что мальчику нужна операция.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - рассказала о проблемах со здоровьем у их 3-летнего сына Марселя. Женщина отметила, что мальчику нужна срочная операция.

Однако хирургическое вмешательство в Украине сделать не могут. Дело в том, что никто из тех врачей, к которым обращались супруги, не знает, как правильно делать операцию.

По словам Инны, у Марселя отсутствуют прямые мышцы живота. Это очень сложный и редкий случай, но пара не теряет надежды и делает все, чтобы улучшить состояние мальчика.

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"Никто не знает, как правильно делать операцию, поскольку ни у кого не было такого опыта. Сказали: кроме Охматдета вам нигде не помогут... Но и там не знают, что делать. У Марселя отсутствуют прямые мышцы живота. Не диастаз, поскольку - диастаз - это расхождение, и тогда можно стянуть и сшить. Просто нет. 11 сантиметров между краями, невозможно стянуть", - рассказала жена ведущего.

Также женщина поделилась, что у ее сына есть и другие проблемы со здоровьем, которые требуют хирургического вмешательства, но не стала раскрывать какие именно. Сейчас Марсель проходит все необходимые обследования, сдает анализы.

Инна говорит, что совсем скоро сын должен был проходить лечение и операцию в больнице "Охматдет", но после российского удара по клинике 8 июля, планы изменились. Поэтому пока неизвестно, когда ситуация со здоровьем мальчика улучшится.

Как известно, Мирошниченко усыновили Марселя год назад. Также Тимур и Инна воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марка и приемную 8-летнюю дочь Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о трогательной мечте названной дочери.

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