Саша из Новогригоровки впервые побывал за границей и посетил концерт музыкантов.

14-летний украинец, снявшийся в клипе Imagine Dragons, вышел на сцену вместе с группой. Саша впервые выехал за границу и посетил концерт музыкантов в Варшаве.

"Парень, который стал героем клипа Crushed амбассадоров UNITED24, никогда в жизни не был за границей, но уже успел увидеть войну и разрушения, потерял дом из-за российского обстрела. Однако именно в Новогригорьевке Саша встретил режиссера-постановщика Тая Арнольда. Тай снял историю парня, и в конце концов именно она легла в основу клипа Crushed", - сообщается на странице UNITED24.

Мальчик поднял флаг Украины и стоял рядом с музыкантами. Заметно, что Саша радовался такой возможности, однако немного стеснялся.

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В UNITED24 также отметили, что сейчас мечта мальчика осуществилась. Подросток уехал в Европу, вместо взрывов слушает любимую музыку и знает, что его дом отстраивается.

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут, что история Саши заставляет их плакать. Впрочем, многие отметили, что сейчас слезы появляются уже от радости за ребенка, мечта которого осуществилась благодаря одному клипу. Также комментаторы пишут:

"Не могу остановиться, плачу! Благодарю вас за поддержку Украины"

"Imagine Dragons, вы невероятны!"

"Благодарю вас!".

Напомним, недавно стало известно, что клип Imagine Dragons, в котором снялся 14-летний мальчик из Николаевщины, номинирован на MTV Music Video Awards.

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