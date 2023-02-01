Музыканты призывают мир не забывать о полномасштабной войне РФ против Украины.

Известная группа Imagine Dragons помогает собирать средства для Украины. Музыканты записали мощное обращение к пассажирам специального украинского самолета.

"С вами Imagine Dragons, послы UNITED24. Желаем приятного путешествия на борту этого специального самолета, на создание которого вдохновило украинское мужество", - такие слова слышат люди на борту самолета SkyUp&UNITED24.

Музыканты призывают пассажиров донатить на помощь Украине. Мало того, среди тех, кто пришлет средства для нашей страны через платформу UNITED24, уже скоро разыграют билеты на любой концерт Imagine Dragons. Эти билеты можно будет использовать до 2025 года.

Видео дня

Кроме этого, те, кто сделает донаты, смогут получить другие призы: 2 брендированных чемодана Have a Rest, свитшот Balenciaga&UNITED24, а также 5 браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".

Напомним, ранее Вакарчук довел до слез проникновенной речью из Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: