Илон Маск растрогал сеть милым видео с сыном

Изобретатель показал, как играет с маленьким сыном.

Мама американского изобретателя Илона Маска опубликовала в Instagram, как ее сын играет со своим маленьким ребенком.

На видео слышно, как Илон Маск обращается к своему сыну со словами "Привет, малыш Икс. Это говорит твой папа". В ответ малыш мило улыбается.

"Илон Маск и Икс", - подписала фото мама изобретателя.

Как сообщал УНИАН, ранее Маск прокомментировал секс втроем с Эмбер Херд и Карой Делевинь.

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