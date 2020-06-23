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Илон Маск растрогал сеть милым видео с сыном

13:02, 23 июня 2020
Звезды
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Маск показал сына / фото instagram.com/elonmusk

На видео слышно, как Илон Маск обращается к своему сыну со словами "Привет, малыш Икс. Это говорит твой папа". В ответ малыш мило улыбается.

"Илон Маск и Икс", - подписала фото мама изобретателя.

Elon and X🥰🥰

A post shared by Maye Musk (@mayemusk) on

Как сообщал УНИАН, ранее Маск прокомментировал секс втроем с Эмбер Херд и Карой Делевинь.

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Теги: #видео#Илон Маск