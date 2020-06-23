Илон Маск растрогал сеть милым видео с сыном
13:02, 23 июня 2020Звезды
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Изобретатель показал, как играет с маленьким сыном.
Маск показал сына / фото instagram.com/elonmusk
Мама американского изобретателя Илона Маска опубликовала в Instagram, как ее сын играет со своим маленьким ребенком.
На видео слышно, как Илон Маск обращается к своему сыну со словами "Привет, малыш Икс. Это говорит твой папа". В ответ малыш мило улыбается.
"Илон Маск и Икс", - подписала фото мама изобретателя.
Как сообщал УНИАН, ранее Маск прокомментировал секс втроем с Эмбер Херд и Карой Делевинь.
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