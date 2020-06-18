Илон Маск прокомментировал секс втроем с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Бизнесмен отметил, что начал встречаться с Эмбер Херд через месяц после ее развода с Джонни Деппом.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слухи о сексе втроем с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.

Маск заявил, что дружит с Делевинь, однако никогда не вступал с ней в интимные отношения, и она может подтвердить это, сообщает Page Six.

Он также подчеркнул, что начал встречаться с Эмбер Херд через месяц после ее развода с Джонни Деппом.

"Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали отношения примерно через месяц после ее иска о разводе. Я не думаю, что был даже рядом с Эмбер во время их брака", - сказал Маск.

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Он также предложил Джонни Деппу зарыть "топор войны" с Эмбер из-за их бракоразводного процесса.

"Что касается этого судебного процесса, я бы рекомендовал всем участникам похоронить топор и идти дальше. Жизнь слишком коротка для такого длительного негатива. Никто не скажет после того, как все это закончится, что они хотели бы, чтобы судебная битва длилась дольше", - отметил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что актриса Эмбер Херд имела любовную связь с артисткой и моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском, будучи замужем за актером Джонни Деппом.

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