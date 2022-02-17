Певица была на Шри-Ланке с семьей.

Известная украинская певица Оля Полякова вместе с семьей вернулась в Украину после отдыха на Шри-Ланке.

Исполнительница записала и опубликовала в Instagram-сторис несколько видео в самолете и уже в Киеве.

"Ну, вроде все неплохо. Рейс не отменили, лечу домой, через два часа буду. Перес**ли мы все, конечно. Но! Все хорошо, что хорошо кончается. Или это еще не конец?" – поинтересовалась Полякова на одном из видео.

"Ну что, Ура! Мы прилетели! – заявила она по прилету в Киев. – Здравствуй, столица, столичная жизнь. Твоя столичная штучка вернулась. Еду по делам".

Напомним, Оля Полякова отдыхала с друзьями и семьей на частной вилле с персональным пляжем на Шри-Ланке.

На фоне угрозы вторжения РФ в Украину певица заявила, что возвращается домой: "Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо!".

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