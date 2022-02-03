Певица призналась, что она большая фанатка "Океана Эльзы".

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о своем участии в качестве тренера в популярном музыкальном шоу "Голос страны-12".

Звездная наставница вместе с руководителем Big Entertainment Shows Владимиром Завадюком провела прямой эфир в Instagram и раскрыла немало интересных подробностей, передает пресс-служба канала 1+1.

В частности, Полякова призналась, что когда она шла на "Голос страны", то очень боялась Святослава Вакарчука.

"Я большая фанатка "Океана Эльзы" еще с юности, и вообще очень люблю рок-музыку. Ходила на большое количество их концертов... у меня были их альбомы. И мне казалось, что из-за его ореола великой славы и из-за того, что он поет рок-песни, а мы все поп-артисты, он может свысока относиться ко мне. Вакарчук уже 20 лет – суперзвезда, – сказала Полякова. – Со Святославом я около десяти лет ходила в один спортзал. Мы каждое утро здоровались, а после тренировок прощались, и больше у нас не было ничего общего. Но на съемках мы очень сблизились, он оказался очень трогательным и крутым мужчиной. Я подарила ему сыр, который приготовила своими руками".

По мнению Владимира Завадюка, музыканта "изменило рождение ребенка": "Вакарчук очень меня удивил в этом сезоне. Я никогда не видел его таким трогательным. Считаю, что его изменило рождение ребенка, и телезрителю будет интересно открывать его по-новому для себя".

На вопрос, придет ли на шоу дочь Оли Поляковой Маша, звезда ответила, что ей еще пока рано:

"Конечно, она очень хочет попасть на шоу. Но я считаю, что Маша еще не готова и ей нужно заниматься. Во втором эпизоде была девочка по имени Мария Сур, она такого же возраста как моя Маша, но данные совершенно разные. Есть люди, которые с рождения имеют сильный голос и в 16-17 лет могут петь так, как Мария Сур. У моей дочери лучшие вокальные данные, чем у меня. В ее возрасте мой диапазон был очень маленький, но я натренировала голос, как мышцы. Для того чтобы Маша смогла прийти на "Голос країни", ей тоже нужно много тренироваться, ведь в шоу очень высокий вокальный уровень".

В свою очередь Владимир Завадюк отметил, что в 12 сезоне звезды покажут свои настоящие эмоции и раскроются с новой стороны:

"На самом деле в шоу "Голос країни" никогда не было таких слез, которые были у Оли Поляковой и которые будут в следующих эпизодах у Святослава Вакарчука. Не могу раскрыть все детали, но мы после съемок даже разговаривали со Святославом о его реакции, потому что это был очень настоящий момент, который показал настоящую душу".

Читайте такжеДорофеева и Полякова прибегли к хитростям на "Голосе страны" (фото, видео)Напомним, тренерами 12 сезона стали: украинский продюсер Потап, певица DOROFEEVA, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также впервые заняла легендарное красное кресло Оля Полякова.

В воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится показ третьего эпизода "слепых прослушиваний" шоу. Двенадцатый сезон проходит под слоганом "Так звучит твоя страна".

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