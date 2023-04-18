Украинский ведущий и продюсер прокомментировал поведение предательницы.

Известный украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк в новом интервью прокомментировал поведение певицы Ани Лорак. Знаменитость, которая до полномасштабной войны жила и работала в РФ, даже после 24 февраля 2022 года не одумалась и не заговорила в поддержку своей страны.

Вместо этого она зарабатывает кровавые рубли в России, рассказывая в своих интервью о том, что ее якобы выжили из Украины некоторые известные политические деятели.

Кондратюк уверен, что свой выбор Лорак сделала ещё в 2014 году, сознательно отказавшись от своей родины.

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"Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, - это значит, что у нее есть мозги. А судя по поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем", - заявил Кондратюк.

Продюсер добавил, что Ани Лорак - не единственная украинка, которая поддержала кровавый режим. Подобных случаев довольно много, однако о них не говорят, потому что люди непубличные. Однако Игорь Кондратюк призывает забыть о них и не тратить свое время на таких людей.

"Просто она публичная особа и мы ее знаем. Масса людей сидит, жует сопли, как я люблю говорить. После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов", - резюмировал экс-ведущий шоу "Караоке на майдане".

Напомним, Злата Огневич спародировала Ани Лорак и нарвалась на хейт.

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